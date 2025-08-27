Clima en Comodoro Rivadavia: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 28 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad Comodoro Rivadavia, indica que este jueves 28 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:08 y se pone a las 18:56.
Clima en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.