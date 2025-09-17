El pronóstico del tiempo para la ciudad Comodoro Rivadavia, indica que este jueves 18 de septiembre el cielo estará chaparrones por la mañana y la temperatura rondará los 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:28 y se pone a las 19:22.

Clima en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.