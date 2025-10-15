Clima en Comodoro Rivadavia: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 16 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Comodoro Rivadavia, indica que este jueves 16 de octubre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará los 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:35 y se pone a las 19:58.
Clima en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.