Clima en Comodoro Rivadavia: cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 24 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad Comodoro Rivadavia, indica que este domingo 24 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:15 y se pone a las 18:51.
Clima en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.