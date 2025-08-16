Clima en Comodoro Rivadavia: cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 17 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad Comodoro Rivadavia, indica que este domingo 17 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 4 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:27 y se pone a las 18:42.
Clima en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.