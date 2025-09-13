Clima en Comodoro Rivadavia: cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 14 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad Comodoro Rivadavia, indica que este domingo 14 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:36 y se pone a las 19:17.
Clima en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.