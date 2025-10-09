Clima en Cipolletti: cuál es el pronóstico del tiempo para el viernes 10 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que este viernes 10 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:52 y se pone a las 19:46.
Clima en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.