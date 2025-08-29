Clima en Cipolletti: cuál es el pronóstico del tiempo para el sábado 30 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que este sábado 30 de agosto el cielo estará lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará los 4 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 07:59 y se pone a las 19:08.
Clima en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.