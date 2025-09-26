Clima en Cipolletti: cuál es el pronóstico del tiempo para el sábado 27 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que este sábado 27 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará los 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:14 y se pone a las 19:33.
Clima en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.