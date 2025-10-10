Clima en Cipolletti: cuál es el pronóstico del tiempo para el sábado 11 de octubre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que este sábado 11 de octubre el cielo estará chaparrones por la mañana y la temperatura rondará los 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:51 y se pone a las 19:47.
Clima en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.