El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que este miércoles 10 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:42 y se pone a las 19:17.

Clima en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.