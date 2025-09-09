Clima en Cipolletti: cuál es el pronóstico del tiempo para el miércoles 10 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que este miércoles 10 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:42 y se pone a las 19:17.
Clima en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.