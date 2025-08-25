Clima en Cipolletti: cuál es el pronóstico del tiempo para el martes 26 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que este martes 26 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará los 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:04 y se pone a las 19:04.
Clima en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.