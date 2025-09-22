Clima en Cipolletti: cuál es el pronóstico del tiempo para el martes 23 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que este martes 23 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:21 y se pone a las 19:29.
Clima en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.