Clima en Cipolletti: cuál es el pronóstico del tiempo para el lunes 29 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que este lunes 29 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:11 y se pone a las 19:35.
Clima en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.