El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que este jueves 21 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:11 y se pone a las 19:00.

Clima en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.