Clima en Cipolletti: cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 24 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que este domingo 24 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:07 y se pone a las 19:02.
Clima en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.