El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que este viernes 24 de octubre el cielo estará lluvias y nevadas por la mañana y la temperatura rondará los 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:44 y se pone a las 20:16.

Clima en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 8 grados.

A la noche, el clima rondará los -2 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.