El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que este viernes 19 de septiembre el cielo estará lluvias y nevadas por la mañana y la temperatura rondará los 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:41 y se pone a las 19:38.

Clima en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 6 grados.

A la noche, el clima rondará los 1 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.