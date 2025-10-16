El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que este viernes 17 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará los -2 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:54 y se pone a las 20:08.

Clima en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.