El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que este sábado 23 de agosto el cielo estará nevadas por la mañana y la temperatura rondará los -4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 08:25 y se pone a las 19:12.

Clima en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias y nevadas y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 5 grados.

A la noche, el clima rondará los 1 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.