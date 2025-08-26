El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que este miércoles 27 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 2 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:19 y se pone a las 19:16.

Clima en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.