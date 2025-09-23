Clima en Bariloche: cuál es el pronóstico del tiempo para el miércoles 24 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que este miércoles 24 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 3 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:32 y se pone a las 19:43.
Clima en Bariloche para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.