El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que este martes 9 de septiembre el cielo estará nevadas fuertes por la mañana y la temperatura rondará los 0 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:58 y se pone a las 19:29.

Clima en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias fuertes y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 6 grados.

A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.