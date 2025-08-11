Clima en Bariloche: cuál es el pronóstico del tiempo para el martes 12 de agosto
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que este martes 12 de agosto el cielo estará lluvias y nevadas por la mañana y la temperatura rondará los 5 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría con algunas lluvias, y los vientos del��O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 08:39 y se pone a las 19:02.
Clima en Bariloche para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 8 grados.
A la noche, el clima rondará los 3 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. Se esperan algunas lluvias para esta franja del día.