El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que este lunes 22 de septiembre el cielo estará lluvias y nevadas por la mañana y la temperatura rondará los -1 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 86 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:36 y se pone a las 19:41.

Clima en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 7 grados.

A la noche, el clima rondará los 3 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.