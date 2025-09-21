Clima en Bariloche: cuál es el pronóstico del tiempo para el lunes 22 de septiembre
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que este lunes 22 de septiembre el cielo estará lluvias y nevadas por la mañana y la temperatura rondará los -1 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 86 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:36 y se pone a las 19:41.
Clima en Bariloche para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 7 grados.
A la noche, el clima rondará los 3 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.