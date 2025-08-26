Luego de un inicio de semana con vientos intensos que dejaron ráfagas de más de 65 km/h, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este martes el clima en Neuquén y Río Negro mostrará un panorama muy distinto. El organismo anticipó cielos despejados, sol pleno y temperaturas en ascenso, que en varias localidades alcanzarán valores superiores a los 20 grados.

Este escenario de “tiempo bueno, soleado y calmo” se extenderá hasta el jueves, lo que favorecerá los traslados en rutas y las actividades al aire libre. Sin embargo, el viernes se prevé un cambio brusco con el ingreso de aire polar, que provocará un descenso marcado de las temperaturas, nubosidad y condiciones inestables en gran parte de la Patagonia norte.

Neuquén capital: máximas de 22 °C

En la capital neuquina se espera una jornada estable, con cielo despejado y temperaturas que llegarán a los 22 °C durante la tarde. El viento será moderado, del noreste, con ráfagas de hasta 20 km/h. Durante la noche se producirá un marcado descenso térmico con registros cercanos a los 0 °C.

Empleadas domésticas: quiénes cobrarán aumento de sueldo, bono y un 30% extra en septiembre de 2025

Roca y Cipolletti: hasta 23 °C

El Alto Valle tendrá un martes con máximas en torno a los 23 °C y condiciones estables. En sectores bajos podrían presentarse heladas débiles durante la madrugada y la noche, cuando los valores desciendan hasta los 0 °C. El viento será leve a moderado del sureste, con ráfagas que rondarán los 22 km/h.

San Martín de los Andes: leve repunte

La cordillera también tendrá un respiro tras la inestabilidad del inicio de semana. En San Martín de los Andes se prevén máximas de 10 °C y mínimas de -2 °C, con heladas en la zona. El viento será muy leve, del noreste, lo que contribuirá a una jornada tranquila pese al frío.

Bariloche: hasta 12 °C

En Bariloche, el martes se presentará mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán los 12 °C en la tarde. Por la noche se espera un descenso a -3 °C, manteniendo heladas en la región cordillerana. El viento soplará del sudoeste, en niveles muy bajos y sin ráfagas significativas.

Aumento y bono para empleados de comercio: cuánto cobrarán en septiembre de 2025

Viedma: día templado en la costa atlántica

En la capital rionegrina, el martes se presentará soleado, con máximas de 22 °C y mínimas cercanas a los 0 °C en áreas rurales. El viento será del sudoeste, con intensidades moderadas y ráfagas de hasta 18 km/h.