Clima en Neuquén y Río Negro: martes soleado con máximas de más de 20 grados
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas informó que este martes el tiempo se presentará estable en la región, con cielos despejados y temperaturas máximas superiores a los 20 °C en varias localidades. El buen clima se mantendrá hasta el jueves, antes del ingreso de aire polar desde el Atlántico.
Luego de un inicio de semana con vientos intensos que dejaron ráfagas de más de 65 km/h, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este martes el clima en Neuquén y Río Negro mostrará un panorama muy distinto. El organismo anticipó cielos despejados, sol pleno y temperaturas en ascenso, que en varias localidades alcanzarán valores superiores a los 20 grados.
Este escenario de “tiempo bueno, soleado y calmo” se extenderá hasta el jueves, lo que favorecerá los traslados en rutas y las actividades al aire libre. Sin embargo, el viernes se prevé un cambio brusco con el ingreso de aire polar, que provocará un descenso marcado de las temperaturas, nubosidad y condiciones inestables en gran parte de la Patagonia norte.
Neuquén capital: máximas de 22 °C
En la capital neuquina se espera una jornada estable, con cielo despejado y temperaturas que llegarán a los 22 °C durante la tarde. El viento será moderado, del noreste, con ráfagas de hasta 20 km/h. Durante la noche se producirá un marcado descenso térmico con registros cercanos a los 0 °C.
Roca y Cipolletti: hasta 23 °C
El Alto Valle tendrá un martes con máximas en torno a los 23 °C y condiciones estables. En sectores bajos podrían presentarse heladas débiles durante la madrugada y la noche, cuando los valores desciendan hasta los 0 °C. El viento será leve a moderado del sureste, con ráfagas que rondarán los 22 km/h.
San Martín de los Andes: leve repunte
La cordillera también tendrá un respiro tras la inestabilidad del inicio de semana. En San Martín de los Andes se prevén máximas de 10 °C y mínimas de -2 °C, con heladas en la zona. El viento será muy leve, del noreste, lo que contribuirá a una jornada tranquila pese al frío.
Bariloche: hasta 12 °C
En Bariloche, el martes se presentará mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán los 12 °C en la tarde. Por la noche se espera un descenso a -3 °C, manteniendo heladas en la región cordillerana. El viento soplará del sudoeste, en niveles muy bajos y sin ráfagas significativas.
Viedma: día templado en la costa atlántica
En la capital rionegrina, el martes se presentará soleado, con máximas de 22 °C y mínimas cercanas a los 0 °C en áreas rurales. El viento será del sudoeste, con intensidades moderadas y ráfagas de hasta 18 km/h.