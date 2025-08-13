Clima en Neuquén y la cordillera: bajas temperaturas y condiciones inestables
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anticipó días fríos, nubosidad variable y viento en distintas ciudades de Neuquén, con mínimas bajo cero en varios puntos y nevadas en la cordillera.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que el clima en Neuquén presentará nubosidad variable, viento y descenso de temperatura durante los próximos días.
En Neuquén Capital, se espera cielo parcialmente nublado durante el día y mayor cobertura por la noche. La temperatura máxima alcanzará los 12 °C con viento del este de 18 km/h. Por la noche, la mínima será de -2 °C y el viento aumentará su intensidad hasta 33 km/h.
Cordillera con nevadas y frío intenso
En San Martín de los Andes, el cielo estará cubierto con nevadas débiles. La máxima será de 3 °C y el viento del este alcanzará ráfagas de hasta 15 km/h. Por la noche se prevén precipitaciones inestables, con mínima de -1 °C y ráfagas de hasta 16 km/h.
En Villa La Angostura, la jornada será de cielo cubierto, con temperaturas entre 4 °C y 0 °C, y ráfagas del este de hasta 19 km/h.
Zonas del centro y norte neuquino
En Zapala, el cielo estará cubierto, con una máxima de 5 °C y una mínima de -5 °C. El viento del noreste podría alcanzar ráfagas de hasta 42 km/h.
En Chos Malal, el día será nublado, con una máxima de 3 °C y mínima nocturna también de 3 °C. El viento soplará del sudeste a 13 km/h.