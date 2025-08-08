La provincia de Neuquén vivirá este viernes 8 de agosto una jornada estable, con cielo despejado, mínimas bajo cero y sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará con intensidad moderada en distintos puntos, sin generar alertas.

En la ciudad de Neuquén, el día estará despejado de principio a fin, con una mínima de -2°C y una máxima de 16°C. El viento más intenso llegará desde el noreste, con ráfagas de hasta 38 km/h.

En Zapala, el cielo permanecerá libre de nubes y las temperaturas irán de -5°C a 11°C. El viento más fuerte se registrará en la noche, con ráfagas de hasta 24 km/h desde el noreste.

Cutral Co y Plaza Huincul tendrán un día seco y frío, con cielo despejado en el día y mayormente despejado en la noche. Las mínimas serán de -5°C y las máximas de 11°C, con viento del noreste de hasta 24 km/h.

En Villa La Angostura, el clima será frío y variable: cielo despejado durante el día y algo de nubosidad nocturna. La mínima será de -4°C y la máxima de 8°C, con viento suave del este de hasta 11 km/h.

Finalmente, Chos Malal registrará una mínima de -4°C y máxima de 9°C, con cielo despejado gran parte de la jornada y viento leve del sur de hasta 8 km/h.