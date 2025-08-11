La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que el próximo lunes 11 de agosto se presentará con contrastes climáticos en la provincia de Neuquén: calor primaveral en valles y meseta, y condiciones adversas en la zona cordillerana, con lluvias, nevadas y ráfagas intensas.

En Neuquén Capital, el cielo estará cubierto durante todo el día, con una máxima de 21°C y viento del noroeste a 45 km/h, que por la noche aumentará a 61 km/h en dirección sudoeste. La mínima nocturna será de 4°C.

En Zapala, se espera cielo cubierto y ventoso, con una máxima de 16°C y mínima de 6°C. El viento del noroeste alcanzará ráfagas de hasta 100 km/h.

San Martín de los Andes tendrá cielo cubierto, máxima de 6°C y viento del noroeste con ráfagas de hasta 73 km/h. Por la noche se prevé viento blanco, con mínima de 1°C y ráfagas de hasta 62 km/h desde el oeste.

En Villa La Angostura, la jornada será con lluvias y chaparrones fuertes, temperaturas entre 7°C y 3°C, y ráfagas del noroeste de hasta 19 km/h.

Chos Malal presentará cielo nublado, máxima de 12°C y mínima de 6°C, con viento del noroeste de hasta 54 km/h.