Clima en Neuquén: el lunes comenzará con frío, heladas y ráfagas de viento
La AIC anticipó que el lunes comenzará con aire frío y heladas en distintas zonas de Neuquén. Algunas localidades tendrán cielo despejado y otras registrarán nevadas débiles durante la jornada.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que durante la madrugada del lunes continuará el ingreso de aire frío, acompañado de un ascenso en la presión atmosférica. El fenómeno estará asociado a vientos moderados del oeste, que disminuirán su intensidad hacia el este, generando condiciones propicias para enfriamientos y heladas matinales en distintos puntos de la provincia.
Neuquén capital: cielo despejado y viento del sudoeste
En la capital neuquina, el lunes se presentará con cielo mayormente despejado, una temperatura máxima de 20 °C y vientos del sudoeste con ráfagas de hasta 57 km/h. Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, con una mínima de 3 °C y ráfagas que alcanzarán 54 km/h, manteniendo la misma dirección del viento.
Zapala: amplitud térmica y nubosidad en aumento
En Zapala, el día iniciará con cielo despejado y una máxima de 17 °C, acompañada por vientos del sudoeste con ráfagas de hasta 22 km/h. Por la noche, se espera un cielo mayormente cubierto, una mínima de 1 °C y vientos más suaves, con ráfagas cercanas a los 14 km/h.
San Martín de los Andes: jornada fría en la cordillera
El clima cordillerano se mantendrá parcialmente cubierto en San Martín de los Andes, con una máxima de apenas 4 °C y vientos del oeste de hasta 31 km/h. Hacia la noche, el pronóstico indica cielo nublado, una mínima de 2 °C y vientos moderados del oeste, con ráfagas que rondarán los 17 km/h.
Villa La Angostura: nevadas débiles y cielo cubierto
En Villa La Angostura se esperan nevadas débiles a lo largo del día, con cielo cubierto, temperaturas máximas de 2 °C y vientos del noroeste de hasta 14 km/h. Durante la noche, persistirán las precipitaciones en forma de nieve y el cielo nublado, con una mínima de 3 °C y ráfagas que alcanzarán 16 km/h.
Chos Malal: heladas y temperaturas bajo cero
En el norte neuquino, Chos Malal comenzará la jornada con cielo despejado y una máxima de 14 °C, acompañada por vientos del oeste con ráfagas de hasta 15 km/h. Hacia la noche, el descenso térmico será marcado, con una mínima de -1 °C y cielo parcialmente nublado, mientras que los vientos rotarán al sector noroeste con ráfagas de 13 km/h.