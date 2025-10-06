La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que durante la madrugada del lunes continuará el ingreso de aire frío, acompañado de un ascenso en la presión atmosférica. El fenómeno estará asociado a vientos moderados del oeste, que disminuirán su intensidad hacia el este, generando condiciones propicias para enfriamientos y heladas matinales en distintos puntos de la provincia.

Neuquén capital: cielo despejado y viento del sudoeste

En la capital neuquina, el lunes se presentará con cielo mayormente despejado, una temperatura máxima de 20 °C y vientos del sudoeste con ráfagas de hasta 57 km/h. Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, con una mínima de 3 °C y ráfagas que alcanzarán 54 km/h, manteniendo la misma dirección del viento.

Zapala: amplitud térmica y nubosidad en aumento

En Zapala, el día iniciará con cielo despejado y una máxima de 17 °C, acompañada por vientos del sudoeste con ráfagas de hasta 22 km/h. Por la noche, se espera un cielo mayormente cubierto, una mínima de 1 °C y vientos más suaves, con ráfagas cercanas a los 14 km/h.

San Martín de los Andes: jornada fría en la cordillera

El clima cordillerano se mantendrá parcialmente cubierto en San Martín de los Andes, con una máxima de apenas 4 °C y vientos del oeste de hasta 31 km/h. Hacia la noche, el pronóstico indica cielo nublado, una mínima de 2 °C y vientos moderados del oeste, con ráfagas que rondarán los 17 km/h.

Villa La Angostura: nevadas débiles y cielo cubierto

En Villa La Angostura se esperan nevadas débiles a lo largo del día, con cielo cubierto, temperaturas máximas de 2 °C y vientos del noroeste de hasta 14 km/h. Durante la noche, persistirán las precipitaciones en forma de nieve y el cielo nublado, con una mínima de 3 °C y ráfagas que alcanzarán 16 km/h.

Chos Malal: heladas y temperaturas bajo cero

En el norte neuquino, Chos Malal comenzará la jornada con cielo despejado y una máxima de 14 °C, acompañada por vientos del oeste con ráfagas de hasta 15 km/h. Hacia la noche, el descenso térmico será marcado, con una mínima de -1 °C y cielo parcialmente nublado, mientras que los vientos rotarán al sector noroeste con ráfagas de 13 km/h.