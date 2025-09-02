Comodoro Rivadavia se prepara para este martes 2 de septiembre con una jornada fresca, algo inestable y con posibilidades de precipitaciones, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 8°C, con cielos parcialmente cubiertos y chaparrones durante la mañana. Los vientos soplarán desde el oeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Clima en Comodoro este martes: ¿Se viene la nieve?

Hacia la tarde seguirán los chaparrones, acompañados de ráfagas más fuertes, que alcanzarán los 69 km/h.

La sorpresa se espera durante la noche, donde el SMN anunció que están previstas lluvias y nevadas, con una temperatura de 6°C. 

El SMN recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico para anticipar posibles cambios en las condiciones climáticas durante la jornada.

