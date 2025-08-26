SMN
Clima en Comodoro: ¿Cómo estará el tiempo este martes en la ciudad?
El SMN emitió su pronóstico para este martes en Comodoro Rivadavia.
Este martes 26 de agosto, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado por la mañana, con una temperatura mínima de 11°C. Hacia la tarde, se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, alcanzando una temperatura máxima de aproximadamente 17°C.
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que los vientos soplarán de manera moderada, con ráfagas que podrían llegar hasta 69 km/h durante la madrugada. Por la mañana, el viento del oeste tendrá ráfagas de 50 km/h.
No se registran probabilidades de precipitaciones, aunque el cielo estará mayormente nublado durante gran parte del día.
Se espera que las condiciones se mantengan estables durante la noche, con descenso de la temperatura y cielo parcialmente nublado.
