Tras recibir una denuncia anónima, agentes municipales del área de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, se dirigieron a una panadería ubicada en Avenida Roca al 300 para efectuar una inspección exhaustiva del lugar. Allí, se detectó la presencia de roedores, excremento y falta de higiene en general en el sector posterior del recinto de elaboración.

“Efectuamos una intervención en la panadería ubicada en Avenida Roca al 300, que es una de las tantas sucursales que tiene la firma en la ciudad, tras una denuncia anónima que recibimos. Los inspectores se acercaron al lugar y constataron situaciones muy preocupantes, como la existencia de materia fecal de roedores en los panificados y en las harinas”, informó el secretario Miguel Gómez.

El funcionario agregó que “para sorpresa, detectamos al roedor y observamos que había tres trampas de ratones posicionadas en distintos puntos, por lo que, evidentemente, la titularidad del comercio sabía de la presencia de estos animales en el local”.

Asimismo, “se encontró una gran cantidad de elementos no compatibles acopiados en la parte posterior del recinto donde se elabora, como maquinarias viejas, vidrios rotos, heladeras descompuestas, cartones, bolsas y tarros de pintura”.

Como consecuencia de esto, “el comercio fue debidamente infraccionado y clausurado, enviándose las actuaciones al Juzgado de Faltas. Una vez se resuelva su situación en dicho organismo, se realizará una nueva inspección para ver si reúne las condiciones higiénicas adecuadas y, de ser así, aprobar la reapertura del local”.

Finalmente, el funcionario recalcó que “esta situación es altamente preocupante, ya que estamos hablando de algo muy sensible como es la salud pública, dado que son productos alimenticios que ingiere la población en general. Desde nuestro lugar, debemos trabajar para asegurar que los comodorenses consuman productos en condiciones”.