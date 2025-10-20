Clausuraron dos agencias de autos en Comodoro y secuestraron un vehículo con el chasis adulterado

En una acción coordinada para fiscalizar la actividad comercial en la ciudad, la Secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio de Comodoro Rivadavia, junto a la División Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut, realizaron este lunes por la mañana una serie de operativos de inspección en agencias dedicadas a la compra y venta de vehículos usados. Los procedimientos se centraron en el barrio Pueyrredón y culminaron con la clausura de dos comercios por no contar con la debida habilitación municipal.

Los operativos fueron supervisados ​​directamente por el secretario del área, Miguel Gómez, quien explicó que las acciones responden a "lineamientos precisos del señor intendente". Según el funcionario, "se diagramó, se planificó y en el día de la fecha, se cumplió con una serie de inspecciones en este tipo de comercios", con el objetivo de verificar que operen dentro del marco normativo vigente y garantizar la seguridad tanto de los comerciantes como de los clientes.

Irregularidades en un local de Avenida Canadá

El primer procedimiento tuvo lugar en una agencia situada en la intersección de la Avenida Canadá y la calle General Levalle . Al llegar al lugar, los inspectores municipales y el personal policial procedieron a controlar cada uno de los vehículos exhibidos para la venta. Durante esta revisión, los agentes de la División Sustracción de Automotores detectaron serias irregularidades en una camioneta.

Además, el personal municipal constató una serie de incumplimientos que excedían la falta de habilitación. "Se detectó una serie de incompatibilidades como comercio", detalló Gómez. Explicó que el local "estaba habilitado bajo el rubro compra y venta de automóviles, blanquería y elementos de camping". Sin embargo, las falencias eran evidentes: "Fácilmente pudimos observar la falta de elementos de seguridad contra incendios, el acopio de la mercadería de manera desprolija y falta de limpieza, todos los aspectos que derivaron en su clausura".

El hallazgo más grave ocurrió durante la verificación de los rodados. El funcionario indicó que en esa misma agencia, el personal policial “descubrió en uno de los vehículos inspeccionados adulteraciones en la numeración de su chasis . Esto claramente es un delito, así que, por ese motivo, la policía secuestró una ”Renault Duster". El vehículo quedó a disposición de la Justicia para continuar con la investigación pertinente.

Clausura para operar sin autorización

El segundo operativo se desarrolló en otro comercio del mismo rubro, ubicado en la concurrida esquina de la Avenida Roca y la calle Vuelta de Obligado . En este caso, el motivo principal de la intervención fue la falta de permiso para operar. Gómez mencionó que en este local "estaban comercializando vehículos sin la debida autorización municipal".

A diferencia del primer caso, en esta agencia no se encontraron irregularidades en los vehículos revisados ​​por la policía. "En este comercio no hubo novedades en cuanto al chequeo del estado de los vehículos", aclaró el secretario. "No obstante, también quedó clausurado", sentenció, debido a la falta de la habilitación comercial, requisito un indispensable para desarrollar cualquier actividad económica en la ciudad.

Para finalizar, el secretario de Control Urbano y Operativo remarcó la continuidad de estas acciones de fiscalización en distintos rubros y zonas de Comodoro Rivadavia. "Desde la Secretaría, vamos a continuar con este tipo de inspecciones", advirtió Gómez,.