COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – En un video de un minuto, una paciente de unos 35 años responde preguntas ante la consulta de un neurocirujano.

Médico: “¿Dónde estamos?”

Paciente: En la clínica.

M: ¿Y en la ciudad de…?

P: Comodoro Rivadavia

M: ¿Sabés el nombre de la clínica esta?

P: Clínica del Valle.

M: ¿Y quién te está operando?

P: El doctor Massarini.

La charla suena simple, sencilla. Sin embargo, es quizás la conversación más difícil que tenga la paciente en toda su vida: le están extirpando un tumor cerebral y está consciente, hablando con el médico.

Tal como dijo la mujer, la operación se realizó en Comodoro Rivadavia, en la Clínica del Valle y duró más de cinco horas. A fines del año pasado, el neurocirujano Pablo Massarini junto a un equipo de profesionales llevó a cabo la intervención que fue todo un éxito.

De esta forma, realizó un procedimiento similar al que se hizo en King’s College Hospital del Reino Unido, donde una integrante de la Orquesta Sinfónica de la Isla de Wight tocó el violín mientras la operaban, ya que tenía miedo de poder perder la capacidad de tocar.

¿Pero cuál es la razón para intervención a la paciente despierta? Massarini lo explicó a ADNSUR.

“La cirugía con el paciente despierto se hace desde un tiempo gracias a los avances de la tecnología, sobre todo, y los avances de las técnicas de anestesia que permiten hacer una intervención dentro del cerebro en distintas áreas que son muy importantes donde uno puede ir monitorizando con el paciente algún gesto".

"Se utiliza para distintos tipos de patologías. Por ejemplo, un tumor que está localizado en un área del centro muy importante. Lo que sucede es que cuando el paciente está completamente dormido uno puede decir aproximadamente esta parte del cerebro es la que coordinaría el movimiento, pero no lo podemos saber porque el paciente esta anestesiado. Entonces para poder respetar esa importante función motora o el lenguaje necesitamos que el paciente coopere y como sabemos que el cerebro no duele, porque no tiene receptores del dolor, uno puede trabajar con el paciente despierto. Y si queremos que mueva el brazo o la pierna el paciente puede hacerlo mientras nosotros podemos seguir operando; y si deja de moverse sabemos que esa parte del cerebro no la podemos tocar, no la podemos resecar porque el paciente va a salir con secuelas. Lo mismo ocurre con la función del lenguaje donde nosotros le vamos hablando, preguntando o cantando durante toda la cirugía”.

Massarini indica que durante la operación el paciente no está completamente despierto, sino que se aplica una técnica especial de anestesia para que pueda ser intervenido sin dificultades.

La dudas surgen al instante: ¿El paciente siente dolor? El neurocirujano responde. “Durante la etapa inicial donde se hace el abordaje al cerebro hay estructuras que si generan dolor. Entonces, en ese momento se hace una anestesia parcial. El anestesista tiene que estar bien entrenado para que el paciente este despierto pero no sienta el dolor cuando se hace la incisión de la piel o el corte del hueso, y una vez que llegamos al cerebro el paciente no tiene dolor pero tiene que estar monitorizado”.

La segunda consulta: ¿Se recuerda algo de la intervención o el estado no es totalmente consciente?

"El paciente recuerda la cirugía, pero existen ciertos momentos más cruentos, principalmente hasta llegar al cerebro. Entonces ahí se le aplica un medicamento amnésico que permite que no tenga recuerdos de esa parte que es un poco más traumática, que es la apertura de cráneo. Entonces se le pone música, pero si recuerda la etapa de la cirugía cerebral donde tienen que cooperar, hablar, leer o moverse, dependiendo que área uno quiere estudiar o trabajar", aclaró.

Y la tercera: ¿Todos los pacientes pueden someterse a este tipo de intervención?

“En teoría sí, pero a un niño es muy difícil. Entonces generalmente las cirugías despiertas se hacen a mayores de 12 años. A un niño es difícil porque tiene que estar muchas horas con la cabeza firme, rígida y existen otros pacientes que tampoco lo tolerarían. Así que se hace una evaluación neuropsicológica y se determina si el paciente puede ser candidato a una cirugía despierta, y en caso de que no se pueda se utilizan otros elementos tecnológicos para que el paciente este despierto y colabore”, indicó.

UNA CIRUGÍA DE VANGUARDIA EN COMODORO

Este tipo de procedimientos también se pueden utilizar para otras patologías que al ser intervenidas pueden afectar otras áreas elocuentes, es decir que tienen funciones importantes en el cerebro, relacionadas a la visión, la sensibilidad, la función motrices y el lenguaje, tanto en su expresión como su compresión.

De esta forma se puede aplicar a cirugías de movimientos anormales, como ejemplo Parkinson, enfermedad en la que se han logrado importantes avances para mejorar los síntomas, principalmente el temblor.

En el caso de la paciente de Comodoro se trató de una mujer de unos 35 años que tenía una lesión intrínseca del lóbulo temporal izquierdo, donde se integran las funciones de la comprensión del lenguaje, “lo cual es mucho más complejo porque la paciente tiene que comprender lo que escucha, lo que lee y expresarlo”, explicó el especialista.

La mujer fue dada de alta a los 5 días de la operación y 15 días después le sacaron los puntos. En la actualidad tiene un examen neurológico normal y está completando el tratamiento contra el tumor.

Así la cirugía fue un éxito para ella pero también para el sistema de salud de la ciudad, ya que marca un precedente a nivel quirúrgico y a la vez es un dato alentador para aquellos pacientes que no quieren ser trasladados a Buenos Aires.