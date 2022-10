Una fuerte polémica despertó hace unos días una campaña del Ministerio de Salud de la Nación, al proponer entre los métodos anticonceptivos a partir de los 16 años, a la vasectomía y la ligadura de trompas.

Hay quienes se mostraron a favor y otros en contra, cuestionando que a esa edad son “muy jóvenes para decidir” sobre una intervención de ese estilo.

Ciro Toledo, vive en Comodoro Rivadavia y lo sabe mejor que nadie: a los 15 años recibió distintas opiniones cuando contó que analizaba la decisión de hacerse una vasectomía. Pese a todo, decidió mantener su postura y a los 18 años se hizo la intervención.

“Era una decisión totalmente mía, nadie podía cuestionar pero no fue hasta los 18 que pude ir solo. Al ser menor de 16 tenía que ir acompañado. Creo que si lo hubiera hecho a los 16 sentiría que me apure”, contó en diálogo con ADNSUR.

Lejos ya de esa situación, Ciro reconoce que “ser cuestionado fue lo que más me costó, sobre todo por mi edad. El médico fue bastante más respetuoso y me preguntó si estaba seguro. Pero alguna enfermeras o la misma anestesista se notaban sorprendidas y sentí que me juzgaban por lo que estaba decidiendo”.

Sobre qué fue lo que lo motivo a tomar esta decisión, Ciro recordó que “exactamente no sé qué fue lo que me disparó a pensar en que no quería tener hijos, no hay como un motivo".

" Soy el hermano mayor de 3 hermanos. Dos viven conmigo y 1 vive con mi papá y creo que esa fue una de las cosas que más pudo haber tenido el peso dentro de mi decisión. Es un trabajo de tiempo completo ser papá y no es lo que yo quisiera para mí”, contó en diálogo con ADNSUR.

El joven aclaró que no fue una decisión de un día al otro; “Me tomé el tiempo para pensarlo, fui al médico, me hice los pre quirúrgicos y finalmente me operé”.

Ciro valoró que fue importante que en su familia nunca le cerraron puertas para hablar de cualquier tema. “Hable con mi papá, mi mamá, mi papá del corazón, con mi abuela, con mis tíos, todos tenían una opinión diferente y la vida que habían hecho. Eran todas las posibilidades opciones”, recordó.

"Por mas que mi papá me haya dicho que era totalmente innecesario pasar por un quirófano para no tener hijos, a mi abuela que me dijo que me dijo que si ella hubiera tenido la posibilidad de elegir otra cosa lo hubiese hecho. Mis tíos que no tienen hijos y son felices así. Al fin del camino era algo personal”, dijo .

“No tengo miedo a arrepentirme de la decisión que tomé. Tuve bastante tiempo para considerarlo, bastante cosas que pasaron durante el proceso del pre quirúrgico. Pequeñas trabas, el medico que me opero me hizo cuestionarme esto de que es irreversible y que cuanto más tiempo pase más difícil va a ser que puedas tener hijos. Me hizo pensar en algunas cosas que no había tenido en cuenta pero incluso así seguí con mi decisión”, contó.

“Dentro de mi círculo social muchos no me creían, pedían que les mostraran los papeles. No creo que muchos adolescentes lo consideren como una opción"

“Mi proyecto de vida pasa por viajar y recorrer el mundo. Irme de mi casa y a largo plazo disfrutar mi vida. Mi idea es trabajar y si puedo con eso seguir estudiando", sostuvo Ciro.

Y finalmente le dejó un mensaje a los chicos de su edad que estén pensando esta posibilidad " les diría que lo mejor que pueden hacer para sacarse las dudas es ir directamente con el médico. Uno puede leer muchas cosas en internet, puede escuchar mil historias pero nunca va a ser igual para dos personas”, concluyó.