Cinthia Fernández explotó contra su exsuegra: "Siga señora que me hago panzada con usted"

Luego de su regreso de sus vacaciones en República Dominicana, donde no la pasó nada bien producto de la internación de una de sus hijas, la polémica entre Cinthia Fernández y Matías Defederico y su exsuegra, Analía Frascino, sumó un nuevo capítulo.

Es que, según le indicó la mamá del exfutbolista expresó que en el colegio donde asisten sus tres hijas, Bella, Charis y Francesca, quieren expulsarlas.

“Lo que quiero contar es que están juntando firmas para que a las nenas las echen del colegio porque ella se puso a pelear con una mamá; le pegó una patada al auto de una madre en la puerta de la escuela hace unas semanas”, comenzó disparando Frascino contra Cinthia.

“También pasó que iban a un lugar de equitación y ella se terminó peleando no sé con quién, así que también las echaron. Eso pasó hace un tiempo. Lugar que tocan las nenas, lugar que la madre hace lío y las terminan echando. Estas cosas no las cuentan pero existen”, detalló.

“Jamás va a sumar": Cinthia Fernández liquidó a Matías Defederico por su pasividad en la internación de su hija

Ante esta acusaciones, Cinthia Fernández salió al cruce y no tuvo filtros. “Analía Andrea Frascino vas a tener que probar todo en la Justicia. Sos realmente la peor miseria de persona que existe. Ocupate de tus hijos que te salió el machito bastante falto de huevos y violento como vos. Fue bien criado a tu imagen y semejanza. Vas a pagar cada calumnia e injuria sobre la vida de mis hijas. Nefasta y deplorable. Nos vemos pronto en la Justicia”, indicó.

Asimismo, la artista tomó una captura de pantalla de un chat y comentó: “Mirá la abuelita diciendo ‘psiquiátrica’. Jajaja, siga señora que me hago panzada con usted. No lo borres, que no te dé ‘kuiki’”, en relación a problemas psiquiátricos que le acusó Frascino a Fernández.