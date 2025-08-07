La noticia del cierre anticipado de la temporada de esquí en La Hoya provocó un fuerte impacto en el sector turístico de Esquel. Si bien la decisión está vinculada a la falta de nieve, el intendente de la ciudad, Matías Tacetta, confirmó que la falta de movimiento también tuvo incidencia en la medida.

“La situación lo ameritaba: la falta de nieve y la pérdida económica que implica tener abierto un centro de esquí sin el movimiento habitual nos obligó a tomar esta decisión”, explicó Tacetta en rueda de prensa, según detalló EQSNotas.

La temporada había comenzado el 4 de julio, por lo que su duración total será de poco más de un mes. En ese tiempo, el flujo de turistas fue muy bajo. El jefe comunal aportó un dato contundente: en las últimas semanas, “apenas 14 personas habían utilizado los medios para subir a la confitería”.

El centro de esquí La Hoya anunció el cierre de la temporada: hasta qué día se podrá visitar

Tacetta remarcó que la falta de nieve atentó contra las planificación que se había realizado para la temporada. “Las cuestiones de la naturaleza no las podemos manejar. Es una lástima, porque habíamos apostado fuertemente al vuelo Córdoba-Esquel, pero los turistas venían a buscar nieve y terminaron conociendo la ciudad desde otro lugar, buscando alternativas".

Por otro lado, aseguró que esta situación deja en claro que la ciudad debe trabajar en otras alternativas para los turistas. “Esto es un mensaje claro: hay que ampliar la cantidad de propuestas y trabajar conjuntamente para brindar más alternativas a quienes nos visitan", sostuvo.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

COMUNICADO DE LA EMPRESA CONCESIONARIA

La empresa que tiene la concesión del cerro La Hoya emitió el miércoles un comunicado para informar el cierre de la temporada a partir del 10 de agosto.

“En la montaña, la naturaleza marca el ritmo, y este invierno nos lleva a cerrar la temporada el domingo 10 de agosto”, indicaron desde la organización del centro de esquí.

Además, expresaron su agradecimiento a quienes hicieron posible el desarrollo de la temporada: el equipo de trabajo, los residentes y los visitantes que eligieron La Hoya como destino.