Cierran el paso Pino Hachado por nieve, hielo y viento blanco: intransitable todo el domingo

Este domingo 21 de septiembre, el paso internacional Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada debido a las condiciones climáticas adversas. La acumulación de nieve y hielo en la calzada, sumada a la presencia de viento blanco, hace que el cruce sea intransitable, informaron desde la Dirección de Vialidad de Neuquén.

Se trata de uno de los pasos fronterizos hacia Chile más utilizados en la provincia. Las autoridades señalaron que la visibilidad es prácticamente nula por efecto del viento blanco, lo que representa un riesgo para la circulación.

Condiciones climáticas en Las Lajas

En Las Lajas, localidad ubicada en las cercanías del paso Pino Hachado, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 11°C.

Durante el día se esperan lloviznas matutinas, chaparrones por la tarde y fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 78 km/h.