Ciencia patagónica en acción: cómo se controla la calidad de los moluscos en las costas rionegrinas

En un trabajo conjunto de alto valor científico y estratégico, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la Provincia de Río Negro desarrollan un Programa de Monitoreo de Calidad Ambiental en zonas de producción de moluscos bivalvos, una especie clave para la economía y la alimentación regional.

La iniciativa se lleva adelante a través del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos “Almirante Storni” (CIMAS), con base en San Antonio Oeste, y abarca tres puntos del litoral rionegrino: El Buque (AR-RN 004), Playa Villarino (AR-RN 001) y Playa Orengo (AR-RN 002).

El sorpresivo cambio que realizó el Gobierno nacional sobre el feriado del 12 de octubre

Un trabajo técnico y riguroso

Cada semana, el Departamento de Náutica y Buceo del CIMAS coordina salidas de campo con buzos científicos profesionales que se embarcan hacia las zonas de extracción comercial. Allí realizan un muestreo integral que incluye dos líneas de trabajo fundamentales:

Recolección de moluscos bivalvos para detectar la presencia de toxinas marinas, como las paralizantes, las lipofílicas (diarreicas) y las amnésicas, que pueden afectar la salud humana.

Análisis del agua y de los sedimentos para determinar la existencia de metales pesados, bacterias y compuestos organohalogenados, posibles contaminantes que inciden en la calidad del producto.

Además, se monitorea la presencia de fitoplancton tóxico, causante de las llamadas mareas rojas o floraciones algales nocivas, fenómenos naturales que requieren control constante por su impacto sanitario y ambiental.

Un puente entre la ciencia y la producción

El monitoreo permite anticipar riesgos, activar protocolos preventivos y garantizar que los moluscos destinados al consumo humano cumplan con estándares internacionales de inocuidad. De esta manera, el programa fortalece la articulación entre la universidad pública, el Estado provincial y el sector pesquero, en una política de gestión sustentable de los recursos marinos.