Chubut vivió un fin de semana récord: 100% de ocupación en la cordillera y más de 10 mil visitantes en áreas naturales

Entre el 10 y el 12 de octubre, Chubut experimentó un aumento significativo en la actividad turística, con altos niveles de ocupación en los principales destinos de la provincia y un incremento en el avistaje de ballenas en Península Valdés.

Según informó el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, la provincia mantuvo ocupación plena en varias localidades, consolidando la recuperación del sector tras los últimos años de baja actividad.

En la región cordillerana, Esquel y Trevelin registraron un 100% de ocupación. En la costa, Camarones alcanzó el 100%, el Dique Florentino Ameghino un 85%, Rawson un 80% y Puerto Madryn un promedio del 72%, con picos del 97% en apart hoteles y 80% en hoteles tradicionales. Puerto Pirámides registró un 70%, mientras que en la meseta, Gualjaina también alcanzó el 70% de ocupación.

El avistaje de ballenas en Península Valdés mostró un aumento respecto al mismo período del año anterior. Durante los tres días del fin de semana se realizaron 118 salidas, con una participación estimada del 76% de los visitantes a la península. El viernes 10 se concretaron 43 salidas con 1.850 pasajeros, incluidos 109 extranjeros; el sábado 11 hubo 46 salidas con 1.981 pasajeros, 139 internacionales; y el domingo 12 se realizaron 29 salidas con 958 pasajeros, 60 de ellos extranjeros.

Las Áreas Naturales Protegidas recibieron un total de 11.717 visitantes durante el fin de semana, sin contabilizar Punta Loma.

Península Valdés recibió 6.285 personas, Punta Tombo 3.444 y Punta Loma 1.050. Cabo Dos Bahías registró más de 400 visitantes, Piedra Parada más de 300 y Punta Marqués más de 150, con registros de afluencia incorporados por primera vez.

En la región cordillerana, el campo de Tulipanes Patagonia recibió alrededor de 2.000 visitantes. El Viejo Expreso Patagónico – La Trochita realizó dos salidas el sábado con 368 pasajeros. En la costa, el Museo Paleontológico Egidio Feruglio recibió más de 1.200 visitantes durante los tres días. Además, el avistaje de toninas desde Puerto Rawson tuvo alrededor de 250 participantes.

La conectividad aérea también fue significativa: el aeropuerto de Puerto Madryn registró un 95% de ocupación, Trelew 90%, y tanto Comodoro Rivadavia como Esquel alcanzaron el 80%.

El movimiento turístico del fin de semana largo confirma la consolidación de Chubut como uno de los destinos principales de la Patagonia, combinando naturaleza, fauna y experiencias culturales en distintas regiones de la provincia.

Con información de una gacetilla del Gobierno de Chubut