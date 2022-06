En el Día Mundial del Paciente Trasplantado, se conoció que en Chubut, la lista de espera alcanza los 122 pacientes inscriptos para recibir un trasplante de órgano.

Lo informó la doctora Caren Goddio, responsable del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia (CAIPAT Chubut), en diálogo con Radio Chubut. Además, la profesional explicó que alrededor de 80 de esos 122 son para trasplantes renales, y que hay más de 240 personas en proceso de inscripción.

“En Chubut hay una lista de espera de 122 pacientes, entre los cuales 77 y 80 son para trasplante renal, de 10 a 12 son de córnea, el resto hepáticos, cardíacos, y hepatorrenales, con una cantidad casi del doble en proceso de inscripción” describió e indicó que actualmente se trabaja con 94 jurisdicciones a lo largo de Argentina.

"Pertenecemos a la Comisión Federal de Trasplante, somos asesores de Incucai, está visto el trabajo en la cantidad de pacientes trasplantados que en lo que va del año son 663 a lo largo del país”, detalló Goddio.

Ante los recientes dichos del diputado Javier Milei sobre la posibilidad de venta de órganos, la doctora lamentó que un político que tiene llegada a un importante número de personas genere desinformación, pero lo minimizó al remarcar que desconoce del tema y aclaró que la Ley de Trasplantes 27.447 prohíbe cualquier comercialización de órganos, y que la donación es una decisión.

En ese marco, recordó que la nueva ley dice que son donantes todos los mayores de 18 años que no digan que no, algo que definió como “altruista” ya que tiende a procurar el bien de una persona de una forma desinteresada, es gratuita, salva vidas, y que no es algo con lo que se puede comercializar “por ética”.

“No puede haber compensación económica a cambio, el donante en vida está protegido por ley para parientes hasta en cuarto grado de consanguineidad, en caso de convivencia de pareja, existe la forma de que alguien quiera donar pero tiene que ser algo altruista, sin compensación”, concluyó.