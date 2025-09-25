La suerte volvió a sonreír en Chubut. En la noche del domingo se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y un apostador de la ciudad de Puerto Madryn resultó ganador de un premio millonario que alcanzó los 1.864 millones de pesos.

El afortunado jugador hizo su apuesta en la agencia 5008 de la localidad portuaria, donde cargó la boleta que lo convirtió en uno de los dos grandes ganadores de la jornada. El premio correspondió a la modalidad “La Segunda del Quini”, que esta vez tuvo dos aciertos perfectos: uno en la ciudad del Golfo y otro en Berisso, provincia de Buenos Aires.

Los números de la suerte que salieron favorecidos fueron el 06 – 03 – 17 – 21 – 31 – 24. Con esa combinación, tanto el jugador madrynense como el bonaerense se aseguraron la misma suma: exactamente 1.864.212.986,48 pesos cada uno, una cifra que cambia de raíz la vida de cualquier apostador.

El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares del país y cada semana reparte premios millonarios entre los apostadores que logran acertar la combinación exacta de seis números. La modalidad “La Segunda”, en particular, suele acumular sumas importantes que despiertan ilusión en cada sorteo.

En esta ocasión, además de los dos ganadores del pozo mayor, hubo cientos de apostadores en todo el país que obtuvieron premios menores por cinco, cuatro o tres aciertos, pero sin duda la atención se la llevaron los nuevos millonarios de Puerto Madryn y Berisso.

¿LA PROVINCIA DE LA SUERTE?

Hace poco más de un mes, un apostador de la ciudad de Trelew, Chubut, se convirtió en millonario tras acertar los seis números del sorteo del Quini 6 realizado el miércoles 20 de agosto.

El afortunado o afortunada se llevó un total de $1.514.811.387,60, correspondiente al pozo acumulado de la modalidad Tradicional. La jugada ganadora estuvo compuesta por los números: 05 – 14 – 16 – 18 – 32 – 42.

En tanto, los siguientes números sorteados fueron: La Segunda → 08 - 23 - 24 - 38 - 39 - 44

Revancha → 10 - 16 - 23 - 34 - 38 - 44

Revancha → 10 - 16 - 23 - 34 - 38 - 44

Siempre Sale → 27 - 30 - 33 - 34 - 42 - 44

CUÁNTO DINERO LE DESCONTARÁN AL GANADOR

De acuerdo con la Ley 20.630, los premios de juegos de azar están gravados con un impuesto del 31% sobre el 90% del monto total, dado que el 10% restante se considera reintegro no imponible.

En este caso, la base imponible es de aproximadamente $1.404 millones, sobre la cual se aplica la retención fiscal. Así, ARCA descontará cerca de $435,2 millones, por lo que el ganador de Chubut cobrará un monto neto aproximado de $1.124,7 millones.

La deducción se realiza automáticamente por el organizador del sorteo, conforme a la normativa vigente, lo que permite que el premio sea entregado directamente al ganador sin trámites adicionales. Este procedimiento es estándar en todas las jurisdicciones y modalidades administradas por las loterías provinciales.