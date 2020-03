RAWSON (ADNSUR) - Chubut tendrá la posibilidad de hacer los test por el coronavirus en la misma provincia y de esa forma evitar tener que llevar cada uno de los casos sospechosos al Insitituto Malbrán en Buenos Aires. Los equipamientos para realizar el estudio del virus están en el Hospital de Esquel (mismo que se adquirió para el hantavirus) y la otra sede en el laboratorio de Trelew que depende del Área de Epidemiología.



Este viernes serán las primeras capacitaciones de bioquímicos de las provincias que ya registraron casos y la próxima semana será el turno de las que aún no tuvieron resultados positivos, entre las que se encuentra Chubut. Además se entregará el kit de diagnístico correspondiente. Con lo que se estima que en las próximas semanas ya podría estar funcionando.



El anuncio lo hizo el gobernador Mariano Arcioni, en una conferencia conjunta con el Ministro de Salud Fabián Puratich y el ministro de Gobierno, José Grazzini. Fue luego de un encuentro del Comité de Crisis.



“Estamos trabajando para tener los registros de las personas con posibilidad. Tener aquí en Chubut los elementos para atender estos casos. El viernes próximo irán bioquímicos al Malbran a capacitarse y nos van a dar los elementos para hacer acá los estudios. Estaremos habilitados para hacerlos en Esquel y en Trelew. Dos centros donde se podrán hacer los análisis y obtener los resultados de forma inmediata”, dijo Arcioni.



133 RESPIRADORES Y 98 CAMAS



El ministro de Salud, Fabián Puratich, se reunió con propietarios de clínicas y sanatorios privados quienes pusieron sus instalaciones y equipamiento a disposición. Esto permite contar con 98 camas de terapia disponibles, todas con sus respectivos respiradores. Hay más respiradores que camas.



En Comodoro Rivadavia hay 49 respiradores, en Trelew 39, Puerto Madryn cuenta con 26 y en Esquel hay 19, lo que hace un total de 133 respiradores. “Esto que nos habilita que, ante la eventualidad de abrir nuevas camas, que se planteó en la teleconferencia con directores de hospitales, ver cómo podemos generar más camas disponibles en caso de ser necesario”, afirmó Puratich.



“En la provincia tenemos entre público y privado 98 camas de terapia disponibles, con la cobertura total, con respiradores. Y tenemos un excedente de respiradores en relación a las camas pero no implica que sea suficiente” reconoció Puratich.



Están recibiendo empresas que han manifestado donaciones, concejos deliberantes que también están trabajando para adquirir respiradores y ponerlos a disposición. En cuanto a los pedidos al Gobierno Nacional, “dentro del presupuesto extraordinario, mandamos los requerimientos que consideramos necesarios y ayer mandamos una ampliación”.



Sí se complica “conseguir insumos”, afirmó Puratich. El martes se consiguieron 10 mil barbijos “pero la situación es compleja; hablamos con cooperativas de trabajo y con la Sastrería de Policía que se puso a disposición. Si conseguimos las telas, hacen barbijos y camisolines. Estamos buscando las telas y será mucho más fácil porque se pueden hacer hasta mil barbijos por día y sería muy importante”.



Puratich reiteró que hay un uso indiscriminado del barbijo y esto trae perjuicios. “Se usa para los enfermos y con síntomas respiratorios; se genera mucha confusión porque uno ve agentes públicos que usan barbijo y tenemos que ser claros, son para los enfermos y para quienes atienden a personas con síntomas respiratorios, que cuentan con todo su sistema de protección. Las personas sanas no tienen que usarlo”, resaltó.



El gobernador Mariano Arcioni emitió el decreto de necesidad y urgencia que declara la emergencia sanitaria. El ministro marcó que se planteó no sólo por el Coronavirus sino por otros problemas de salud pública como el sarampión.



VACUNA GRIPE



En las próximas horas el Gobierno hará oficial el anuncio de la llegada de la primera tanda de vacunas antigripales. Serán alrededor de 20 mil dosis para hacer el lanzamiento oficial de la campaña. Estarán para el fin de esta semana.