RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, explicó que el proyecto de ley aprobado por la Legislatura Provincial “no es un congelamiento salarial” y detalló que “se suspende por 180 días la aplicación de todas las normas que signifiquen aumentos de sueldos y se den fuera de la jurisdicción de la Provincia”.

“No van a tener fuerza de aumento salarial. La idea es que por 180 días se desengancha a los entes provinciales de cualquier ente nacional. Si hay discusión sea dentro del ámbito que tiene cualquiera de las reparticiones. Dentro de la provincia y enmarcado dentro de los presupuestos puede haber una acuerdo salarial que no implique mayor erogación que su presupuesto”, añadió.

Entre esos organismos, el funcionario provincial citó los casos del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción “que dependen de acuerdos nacionales, y repercuten en las cuentas de la provincia”.

Grazzini argumentó además que si no se aplicaba esta medida “la brecha de desigualdad con el resto de los empleados públicos aumentaría cada vez más, y la provincia hasta que no alcance un equilibrio financiero no podría afrontar

El ministro de Gobierno indicó que “se trata de un reordenamiento buscando el equilibrio financiero propio” y proyectó que la creación, por ley, de la Agencia Provincial de Recaudación “significará un incremento de los ingresos propios”.

En ese orden, confirmó que la intención del Gobierno Provincial es “ir achicando el retraso salarial, hasta ponernos al día”.

Acerca de la situación de los trabajadores docentes, Grazzini sostuvo que “Chubut está por encima de lo que se acordó en paritaria a nivel nacional, está entre las siete mejores provincias”.

“Hoy estamos tratando de lograr los ingresos que teníamos antes de la pandemia, vamos en muy buen camino”, manifestó.