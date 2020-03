COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – El gobernador Mariano Arcioni habló este lunes al mediodía, en una conferencia de prensa desde la Residencia oficial de Kilómetro 3 en Comodoro Rivadavia posterior a la reunión del Comité provincial, que se realizó desde videoconferencia con Rawson y de la que participaron además el Comité al Área Programática Sur, directores de Hospital Regional, Alvear y Rada Tilly.

Junto a los intendentes de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque y de Rada Tilly, Luis Juncos, explicó que durante el encuentro se fue verificando todo lo que hace a los insumos, requerimientos y “cómo vamos a implementar los 1.000 kits para hacer los análisis de coronavirus, junto al equipo que compró Comodoro. Y el insumo para el personal de la salud pública”, dijo.

Asimismo, el gobernador destacó las medidas del gobierno nacional “apoyamos categóricamente el decreto para extender la cuarentena hasta las cero horas del lunes 13 de abril”, indicó.

En este marco, Arcioni aseveró que Chubut es una de las tres provincias argentinas que continúan sin casos confirmados de coronavirus. “Le estamos ganando al segundo ciclo del virus y eso hace que la provincia no tenga ningún caso confirmado; estamos tomando todas las medidas necesarias pero no quiere decir que no pueda haber algún caso”, indicó.

ASISTENCIA A COMERCIOS Y PYMES

El gobernador además, durante la conferencia, ratificó la disponibilidad de 500 millones de pesos para el sector Pyme con fondos del Banco Chubut. Y anunció que destinarán $25 millones para pequeños comerciantes y minipymes “para acceder a créditos con tasas voluntarias".