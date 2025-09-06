Chubut será sede del Primer Congreso Binacional de Paisajismo Patagónico: un evento que une naturaleza, turismo y desarrollo

Esquel se prepara para recibir el Primer Congreso Binacional de Paisajismo Patagónico, un evento que se desarrollará del 28 de noviembre al 1 de diciembre en el Centro Cultural Melipal de Esquel.

Organizado conjuntamente por la Subsecretaría de Turismo, la Dirección de Espacios Verdes y la Dirección de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo, el congreso busca posicionar a la ciudad cordillerana como un polo de referencia en el paisajismo, la infraestructura verde y el turismo floral.

Florencia Andolfatti, subsecretaria de Turismo, destacó que esta iniciativa se enmarca en el impulso al turismo de eventos y congresos que viene llevando adelante el área. Resaltó que el encuentro contará con actividades previas y posteriores, pensadas especialmente para los visitantes que deseen recorrer la región.

La floración de peonías será otro atractivo que acompañará el evento, aportando un marco natural que fortalece la propuesta de turismo floral. Además, informó que habrá actividades abiertas y gratuitas, y otras aranceladas, disponibles a través de agencias de viaje locales.

Carolina Lemir, directora de Espacios Verdes, explicó que el congreso es el resultado del trabajo colaborativo entre tres áreas municipales, con una fuerte motivación personal y profesional por el paisajismo.

Remarcó que el evento busca destacar el gran potencial que tiene la zona en relación a cultivos como los tulipanes, las peonías, el azafrán y los paisajes naturales, además de servir como una herramienta para embellecer la ciudad y mejorar la planificación urbana desde una mirada sostenible.

Bajo el lema "Hacia una infraestructura verde resiliente", el congreso propone reflexionar sobre cómo adaptar el diseño del paisaje a los desafíos del cambio climático, como los incendios forestales o la escasez de agua.

Entre los disertantes confirmados se encuentran referentes de Argentina y Chile. Se presentarán profesionales de Mendoza expertos en paisajismo xerófito y manejo del agua en entornos urbanos y rurales, como bodegas y desarrollos residenciales. También estarán especialistas en paisajismo ecosistémico con amplia experiencia en el ámbito público y privado.

La directora de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo, Paula Botto, puso el foco en el impacto económico que un evento de estas características puede generar para Esquel y la región. Subrayó que no existen en la Patagonia congresos similares y que la temática está en auge a nivel global.

La organización estará a cargo de ADRE (Agencia de Desarrollo Regional), lo que garantiza una gestión ordenada y transparente. El congreso será arancelado hasta el 30 de septiembre con un valor de $70.000, y luego ese monto se ajustará.

Además, se prevé la participación activa de viveristas locales, investigadores, profesionales del rubro y también de personas interesadas en el diseño de jardines y espacios verdes.

Botto adelantó que se espera una participación superior a las 100 personas, dado el interés inicial que ya ha despertado el evento. Se ha confirmado la asistencia de participantes de ciudades como Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Comodoro Rivadavia, Madryn, Mendoza y distintas localidades de la Patagonia chilena. Incluso se está promoviendo la difusión en Buenos Aires y otras provincias.

Es de destacar que el congreso contará con la cobertura periodística de Lucía Cané, editora de la prestigiosa revista Jardín, del Grupo La Nación, lo que permitirá que Esquel tenga visibilidad nacional en un circuito especializado.