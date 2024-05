Chubut se paraliza este jueves: cuáles son los servicios y sectores que estarán afectados

La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos CTA, convocó a un paro nacional para este jueves 9 de mayo a todo el arco sindical del país, en rechazo de la Ley Bases y la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

A diferencia de la anterior convocatoria, que tuvo lugar en enero pasado en contra de estas iniciativas, se espera que la jornada del jueves tenga mayor adhesión e impacto en las actividades económicas. En Comodoro Rivadavia y gran parte de Chubut, ya hay gremios que confirmaron la adhesión.

✅SUPERMERCADOS

El referente del Centro de Empleados de Comercio de Comodoro Rivadavia, Matías Silva, confirmó que tras una reunión con delegados, comisión directiva y el secretario general se decidió que “todos los trabajadores se puedan adherir".

Silva confirmó a ADNSUR que los supermercados estarán cerrados el jueves, pero no se descarta que exista la posibilidad de que algunos abran en caso de contar con la cantidad necesaria de personal que decida no adherir al paro, como ya lo confirmó La Anonima que abrirá sus puertas normalmente.

✅BANCOS

Por su parte, Walter Rey, referente de La Bancaria, dijo que ya vienen adhiriendo a todas las medidas convocadas por la CGT, por lo que esta vez no será la excepción. “Vamos a sumarnos a lo largo y ancho de todo el país”, afirmó. Y descartó la posibilidad de movilizarse “vamos a garantizar el paro bancario para lograr el objetivo”.

Hasta el momento, el Banco del Chubut (Rawson) va a abrir sus puertas a primera hora de este jueves 9 de mayo y van a evaluar si cierran a media mañana.

✅COLECTIVOS

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó la noche del lunes que se adherirá al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 9 de mayo.

El referenteen Comodoro, Alejandro Quintero, detalló a ADNSUR que “adherimos al paro nacional en todo el interior del país, tanto urbano, interurbano como larga distancia", es decir que estaràn afectados los transporte de Expreso Rada Tilly y Diadema. "Los compañeros no irán a sus puestos de trabajo”, aclaró.

“Desde las 00:00 horas y hasta la medianoche los trabajadores del autotransporte de pasajeros no prestaremos servicios”, indicaron desde la UTA a nivel nacional.

🔸En Puerto Madryn, la empresa Ceferino del Sur anunció que mañana no habrá servicio de transporte urbano a raíz de la adhesión de la UTA al paro nacional.

🔸 En Trelew, Fabio Orellano, director de la Terminal de Ómnibus, precisó “a partir de la medianoche, no van a funcionar los colectivos. La empresa ‘28 de julio’ va a pasar por Trelew rumbo para la cordillera el viernes a las 01 AM. Ya tenemos confirmado que no van a funcionar las otras líneas de transporte de media, larga distancia ni incluso el colectivo urbano “El 22” dentro de la ciudad”.

✅SCPL SIN ATENCIÓN

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que no habrá atención al público en las oficinas comerciales sede Central, de Km. 8 y de Rada Tilly, debido a la adhesión del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, el Sindicato de Obras Sanitarias Región Sur y el Sindicato de Empleados de Comercio. Se mantendrán en operación las guardias mínimas.

✅VUELOS

La Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) junto a otros gremios aeronáuticos ratificó su participación en la convocatoria al paro nacional. Por lo tanto, los pilotos afiliados al gremio no volarán durante la jornada.

En Comodoro Rivadavia, María Lujan Arze, agente de viajes, confirmó que cerca de 10 vuelos que estaban previstos para ese día tuvieron que ser reprogramados.

“Aerolíneas informó la novedad y desde ese momento hay que reprogramar todo sin costo”, aclaró y para eso, hay que comunicarse directamente con la empresa. En caso de vuelos contratados a través de una agencia de viajes, deben comunicarse directamente con ellos.

🔸 VUELOS EN TRELEW: En diálogo con ADNSUR, Fabio Orellano, director del Aeropuerto de Trelew, confirmó a ADNSUR que “Todavía, la empresa ‘Aerolíneas Argentinas’ que es la única que va a operar mañana en la ciudad; no informó –oficialmente- la suspensión de los vuelos. De todos modos, los delegados, empleados y sindicatos ya informaron que van a adherir a las medidas de fuerza. Por lo tanto, creemos que no van a haber vuelos”, anticipó.

✅DOCENTES

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) confirmó su adhesión en reclamo de financiamiento para la educación pública, pago del FONID, defensa de la jubilación docente, no a la ley de bases, no al DNU 70/23, solicitando basta de despidos, no a los tarifazos y en defensa de la soberanía nacional.

🔹Los docentes universitarios nucleados en la Conadu Histórica también adhirieron al paro nacional del jueves y por ende, no habrá clases en las casas de altos estudios del país.

✅CINES

El cine Coliseo y Español permanecerán con sus puertas cerradas el jueves en adhesión al paro nacional. Así lo informaron este martes a través de sus redes sociales.

✅TRABAJADORES MUNICIPALES

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) y la Asociación de Personal Jerárquico Municipal (APJM) confirmaron que se sumarán en "rechazo a las políticas de ajuste que está implementando el gobierno nacional" y por ello, el municipio resolvió que "será justa la asistencia a todos los agentes municipales que deseen adherir a la medida".

Desde el Ejecutivo Municipal confirmó que de igual forma "estarán garantizadas las guardias mínimas en los servicios considerados esenciales".

✅TRABAJADORES ESTATALES

Desde la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron que se adherirán al paro general en toda la Administración Nacional, Provincias y Municipios.

Reclaman la reincorporación de las/los despedidos; pases a Planta Permanente; aumento salarial y en las jubilaciones que supere la inflación; no a las privatizaciones de empresas públicas, y el cese de las políticas de ajuste, entre otros pedidos.

✅TRABAJADORES VIALES DEL CHUBUT

El Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (Sitravich) adhiere a la Jornada de Paro Nacional para mañana. Así lo confirmó Juan Chaura, secretario General del Sitravich, quien dijo que la determinación de adherir a la convocatoria de la CGT y la F.A.T. Vial se tomó en un plenario con los delegados de los trabajadores viales de toda la provincia. repudiando el achique del Estado con las consecuencias de paralizar obras y dejar gente sin trabajo.