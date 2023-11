Este martes, el Ministerio de Salud de la Nación, informó que fallecieron 78 personas por la infección con la bacteria Streptococcus pyogenes y que causa la faringitis aguda. Asimismo, desde el organismo recordaron que también puede generar diferentes infecciones cutáneas como impétigo, celulitis, y escarlatina.

Además, revelaron que su transmisión se da por contacto directo con la herida en una persona infectada o a través de gotitas eliminadas con la tos, los estornudos o al hablar. En este sentido, precisaron que desde el 1 de enero hasta el pasado 6 de noviembre de 2023, se conocieron 487 casos. De esa manera, emitieron un alerta, tras el aumento de casos en el país. Por otra parte se conoció la situación a nivel provincial y en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En cuanto a la situación epidemiológica en Chubut, ADNSUR habló con la Lic. Daniela Carreras, jefa del programa de Inmunizaciones de la Dirección de Patologías Prevalentes y Epidemiología del ministerio de Salud de Chubut. De esta forma, confirmó que en total hubo 16 casos, “desde el inicio del año hasta noviembre”. “Es un poco más de lo que se ve habitualmente y lo que hacemos es acompañar esta alerta epidemiológica que emite Nación, para poder sensibilizar a los equipos de salud y también a las personas para tomar las medidas preventivas”, aclaró.

En cuanto al Streptococcus pyogenes, Carreras remarcó que es “una bacteria habitual que solemos tener cuando da faringitis, cuando se nos inflaman las amígdalas y puede llegar a dar la escarlatina”. En tanto, señaló que “cuando este cuadro de fiebre de dolor de garganta no consultamos y se complica” puede derivar en una internación. De esta forma, recordó la importancia de realizar una consulta médica.

Por otra parte, se refirió a los infectados y si bien aclaró que generalmente se da en menores, explicó que “tenemos un gran grupo poblacional que es en mayores y también en niños”

En cuanto a los 16 casos en la provincia, Carreras reveló que “son los que han requerido internación de varios y muchos casos que hemos tenido de circulación de Streptopoccus, que es lo que tenemos habitualmente, cuando los niños van a la consulta por las amígdalas inflamadas, por la faningitis y se los hisopa se le dice ‘bueno es escarlatina’. De ahí, digamos, hay determinadas poblaciones que tienen mayor riesgo por su condición de salud, determinadas patologías de riesgo, pero no hacen la complicación. Es importante aclarar que no toda escarlatina, toda situación de faringitis va a desarrollar o a desencadenar una complicación”.

En este línea, jefa del programa de Inmunizaciones de la Dirección de Patologías Prevalentes y Epidemiología del ministerio de Salud provincial, recordó que “es importante las medidas preventivas para evitar la enfermedad”. De esta manera, destacó que hay que “lavarnos las manos, ventilar los ambientes, si nos sentimos enfermos, más allá que sea o no strepto, evitemos ir a nuestro lugar de trabajo, evitemos ir a la escuela y si tenemos sintomatología, enfermedad respiratoria, hacer la consulta médica, no automedicarse”.

"El streptococcus, una vez que está diagnosticado, se medica y evoluciona favorablemente y no tiene mayores complicaciones. Entonces siempre es importante trabajar en esto, la medida preventiva”, añadió.

“También importante recordar es que lo que nosotros tenemos que hacer a medida preventiva tiene que ver con la discriminación de las enfermedades respiratorias, pero también tener un comportamiento responsable con el uso de antibióticos, para evitar la resistencia de las bacterias y que se hagan más fuertes, porque después es más difícil controlarlas. Hay toda una ley de resistencia antimicrobiana que es para favorecer y evitar estas situaciones, enfocarnos en esta cuestión. Es un brote, es una alerta, porque hay más casos de lo que hay habitualmente pero lo que dice Nación y también nosotros de esta dirección de Epidemiología, hay que fortalecer las medidas preventivas, estar atentos, que el personal de salud esté sensible y pueda haber estos casos digamos, pero no entrar en pánico y no automedicarse, hacer la consulta para no seguir generando mayor resistencia en las bacterias por antibióticos”, señaló.

En cuanto al calendario de vacunas, la especialista indicó que no existe una vacuna para el Streptococcus, sin embargo, explicó que “siempre es importante tener nuestras vacunas, es un buen mensaje”. De esta manera, remarcó que “si estamos enfermos por alguna patología que podríamos haber evitado por vacunas, también nos genera y nos hace estar como más susceptibles a otras enfermedades, por eso siempre es importante tener de base nuestras vacunas al día, estar protegidos para de ahí tener como mayor fuerza para enfrentar las otras cuestiones de salud que tenemos alrededor”.

CÓMO ES LA SITUACIÓN EN COMODORO

La infectóloga Emilia Villibar, se refirió a la situación sanitaria en la ciudad petrolera, donde confirmó un caso grave. En este marco señaló que “nosotros acá tuvimos uno bastante complicado, pero el paciente sobrevivió, tuvo muchísimo tiempo internado, pero anduvo bien”. Además, aseguró que “ya en semanas largas que no tenemos casos. Pero sí fuimos parte de la estadística nacional”.

En tanto recordó que “es una bacteria que vive en la piel y cuando tiene la oportunidad, la piel por algún motivo es lesionada, si la persona tiene factores de riesgo puede producir algún tipo de infección”. Asimismo, teniendo en cuenta el “espectro de infección de la gravedad”, puede ser desde una “infección leve a una infección grave”. “Pero la bacteria en sí tiene mecanismos de virulencia propio, porque es una bacteria que tiene toxina, que no todas las bacterias tienen, y una vez ingresada, en los tejidos profundos, es bastante virulenta. La verdad que no hay, como las otras enfermedades transmisibles, no hay que hacer acciones como control de foco, aislamiento. No se hace, son casos individuales, que no tienen que ver con conglomerados, no se comporta así”, aclaró.

Por otra parte, respecto a las recomendaciones, remarcó que “si uno tiene enfermedades crónicas, por ahí tratar de mantener esas enfermedades clínicamente controladas, inmunizarse. Si bien no hay una vacuna para el pyogenes, pero mantener un estado de prevención en la salud ayuda a que estas cosas no sucedan”. De esta forma, destacó el enfoque en la “prevención”.

Por último Julieta Levite, médica del Servicio de Epidemiología del Hospital Ísola, se refirió a la situación epidemiológica en la ciudad de Puerto Madryn. Allí, reveló que “no estamos en brote” y aseguró que se encuentra vigilado. “Son eventos de notificación obligatoria, así que desde epidemia hacemos bien la vigilancia de cuando ocurra algún evento de enfermedad invasiva”, aclaró. “Distintas son las anginas, eso también tenemos, y no es que haya un aumento de las enfermedades respiratorias altas”, agregó.

“Desde el año pasado vienen sucediendo casos en la provincia y en Madryn también, pocos, aislados, pero hubo casos de enfermedad invasiva por strepto”, indicó.

QUÉ SÍNTOMAS PRESENTA LA FARINGITIS

🔸Dolor de garganta.

🔸Fiebre.

🔸Cefaleas.

🔸Dolor abdominal.

🔸Náuseas y vómitos.

🔸Enrojecimiento de faringe y amígdalas.

🔸Mal aliento.

🔸Ganglios aumentados de tamaño en el cuello.

SÍNTOMAS DE LA ESCARLINATA

🔸Garganta roja y adolorida.

🔸Fiebre (38.3 °C o más).

🔸Erupción color rojo con textura de papel de lija.

🔸Piel de color rojo intenso en los pliegues de axila, codo e ingle.

🔸Recubrimiento blancuzco sobre la lengua o el fondo de la garganta.

🔸Lengua "aframbuesada”.

🔸Dolor de cabeza.

🔸Náuseas o vómitos.

🔸Inflamación de los ganglios.

🔸Dolores en el cuerpo.