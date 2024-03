Desde finales de julio de 2023 hasta principios de marzo de 2024, Argentina ha confirmado un total de 120.007 casos de dengue en todo el país. Este número refleja el impacto en aumento que esta enfermedad ha tenido en la población.

En Chubut se han confirmado 40 casos de dengue en lo que va de este año, así lo confirmó Mariela Brito, directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, quien aclaró que los casos positivos “se dieron en personas que viajaron a la zona de circulación”.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Se trata con medicamentos que alivian el malestar, pero por el momento no hay ningún tratamiento específico.

"Esta epidemia, que no solo afecta a la Argentina, supera a todas las anteriores. En la provincia no se registró la presencia del Aedes aegypti (mosquito del dengue) y no se transmite de persona a persona", explicó a FM El Chubut.

En este marco, la funcionaria resaltó la importancia de quienes presenten fiebre y cualquiera de los síntomas asociados con el dengue y hayan estado en zona de circulación de la enfermedad, busquen atención médica inmediata en el centro de salud más cercano para recibir el tratamiento adecuado.

CUÁLES SON LOS SINTOMAS

🔹Fiebre (38° o más) acompañada de uno o más de los siguientes síntomas.

🔹Dolor de cabeza, detrás de los ojos, muscular y/o de articulaciones

🔹Náuseas y/o vómitos

🔹Cansancio intenso

🔹Aparición de manchas en la piel

🔹Picazón

🔹Sangrado de nariz y/o encías